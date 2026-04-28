TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh Aktie
WKN: 866790 / ISIN: US8723514084
|
28.04.2026 08:55:30
TDK Corp. FY Profit Rises
(RTTNews) - TDK Corp. (6762.T) reported that its fiscal year net profit attributable to owners of parent was 195.7 billion yen, an increase of 17.0% from prior year. Earnings per share was 102.97 yen compared to 87.98 yen. For the fiscal year ended March 31, 2026, net sales were 2.5 trillion yen, up 13.6%.
For the fiscal year ending March 2027, the company projects: net profit attributable to owners of parent of 225.0 billion yen; basic earnings per share 118.54 yen; and net sales of 2.58 trillion yen.
Shares of TDK Corp. are trading at 2,677 yen, down 1.51%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: TDK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.02.26
|Ausblick: TDK stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: TDK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: TDK stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!