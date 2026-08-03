|
03.08.2026 06:31:29
TDK legte Quartalsergebnis vor
TDK hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TDK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,71 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,65 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!