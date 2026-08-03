TDK legte Quartalsergebnis vor

TDK hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TDK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,71 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,65 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at