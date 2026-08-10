TEAC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TEAC ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TEAC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,02 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,170 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,62 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TEAC 3,15 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at