Am Mittwoch ging es im TecDAX via XETRA letztendlich um 1,57 Prozent auf 3 773,71 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 543,379 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,004 Prozent leichter bei 3 833,61 Punkten in den Handel, nach 3 833,78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 765,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 838,34 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 0,901 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der TecDAX mit 4 024,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 050,72 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Stand von 3 496,96 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,12 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Ottobock (+ 1,80 Prozent auf 39,60 EUR), OHB SE (+ 0,56 Prozent auf 180,80 EUR), EVOTEC SE (+ 0,31 Prozent auf 2,55 EUR), freenet (+ 0,24 Prozent auf 24,70 EUR) und TeamViewer (+ 0,14 Prozent auf 4,43 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,48 Prozent auf 40,82 EUR), Elmos Semiconductor (-6,80 Prozent auf 93,20 EUR), PVA TePla (-6,65 Prozent auf 23,04 EUR), Siltronic (-6,61 Prozent auf 46,74 EUR) und Infineon (-6,49 Prozent auf 40,90 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 7 483 959 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 210,377 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,19 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at