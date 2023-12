TecDAX-Handel aktuell: TecDAX mittags auf grünem Terrain

Am Freitag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,65 Prozent auf 3 240,89 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 486,153 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,085 Prozent fester bei 3 222,83 Punkten in den Handel, nach 3 220,09 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 252,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 219,03 Punkten lag.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 1,06 Prozent zu. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 08.11.2023, bei 2 993,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 090,84 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 08.12.2022, bei 3 043,49 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 11,50 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 788,38 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,81 Prozent auf 29,40 EUR), HENSOLDT (+ 3,51 Prozent auf 24,74 EUR), TeamViewer (+ 2,98 Prozent auf 13,50 EUR), Siltronic (+ 2,90 Prozent auf 83,40 EUR) und Nagarro SE (+ 2,69 Prozent auf 85,80 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen United Internet (-1,28 Prozent auf 20,06 EUR), CANCOM SE (-0,66 Prozent auf 27,24 EUR), Deutsche Telekom (-0,62 Prozent auf 22,46 EUR), EVOTEC SE (-0,41 Prozent auf 18,31 EUR) und PNE (-0,31 Prozent auf 12,74 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 631 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 172,110 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,69 zu Buche schlagen. Die Telefonica Deutschland-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,56 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

