TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht Gewinne

Der TecDAX gewinnt am Dienstag an Fahrt.

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,42 Prozent höher bei 3 338,18 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 534,337 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,088 Prozent auf 3 321,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 324,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 319,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 350,54 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 3 333,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2024, lag der TecDAX noch bei 3 439,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Stand von 3 082,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 0,409 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Zählern markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 8,89 Prozent auf 6,74 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,87 Prozent auf 64,50 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,88 Prozent auf 15,73 EUR), Nemetschek SE (+ 1,45 Prozent auf 90,90 EUR) und Sartorius vz (+ 1,24 Prozent auf 244,90 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SÜSS MicroTec SE (-1,51 Prozent auf 52,10 EUR), CANCOM SE (-1,13 Prozent auf 27,90 EUR), JENOPTIK (-1,01 Prozent auf 27,58 EUR), Nagarro SE (-0,78 Prozent auf 75,90 EUR) und PNE (-0,63 Prozent auf 12,60 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 098 569 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 228,191 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,17 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at