TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CANCOM SE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die CANCOM SE-Aktie an diesem Tag 30,16 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CANCOM SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 33,156 CANCOM SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 782,49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,75 Prozent verringert.

Der Börsenwert von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 897,16 Mio. Euro. Das CANCOM SE-Papier wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der CANCOM SE-Anteilsschein bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at