Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag stärker

Am Dienstag verbucht der TecDAX um 12:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,09 Prozent auf 3 882,77 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 633,970 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,495 Prozent auf 3 859,93 Punkte an der Kurstafel, nach 3 840,92 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 887,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 859,93 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Wert von 3 873,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 606,36 Punkte. Vor einem Jahr, am 29.07.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 342,55 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 12,98 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit TeamViewer (+ 4,01 Prozent auf 9,59 EUR), Nordex (+ 3,57 Prozent auf 20,88 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,14 Prozent auf 91,90 EUR), CANCOM SE (+ 2,89 Prozent auf 26,70 EUR) und HENSOLDT (+ 2,79 Prozent auf 93,95 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-18,97 Prozent auf 32,90 EUR), Siltronic (-6,70 Prozent auf 41,22 EUR), AIXTRON SE (-2,03 Prozent auf 15,46 EUR), Sartorius vz (-0,44 Prozent auf 191,10 EUR) und SMA Solar (-0,38 Prozent auf 20,92 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 427 520 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 284,221 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,42 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

