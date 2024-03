TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CANCOM SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in CANCOM SE gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der CANCOM SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 52,60 EUR. Bei einem CANCOM SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 190,114 CANCOM SE-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,52 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 5 041,83 EUR wert. Damit wäre die Investition um 49,58 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 951,66 Mio. Euro. Das Börsendebüt der CANCOM SE-Aktie fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der CANCOM SE-Aktie lag beim Börsengang bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at