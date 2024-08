TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in CANCOM SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das CANCOM SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CANCOM SE-Anteile 55,50 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 180,180 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie auf 27,92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 030,63 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 49,69 Prozent eingebüßt.

CANCOM SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 988,18 Mio. Euro. Das Börsendebüt der CANCOM SE-Aktie fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Ein CANCOM SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at