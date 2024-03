TecDAX-Papier CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in CompuGroup Medical SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CompuGroup Medical SE gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CompuGroup Medical SE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die CompuGroup Medical SE-Aktie bei 18,25 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 5,479 CompuGroup Medical SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.03.2024 147,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,88 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47,29 Prozent erhöht.

Der Marktwert von CompuGroup Medical SE betrug jüngst 1,40 Mrd. Euro. Die CompuGroup Medical SE-Aktie wurde am 04.05.2007 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der CompuGroup Medical SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 18,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at