TecDAX-Papier CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein CompuGroup Medical SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

CompuGroup Medical SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79,80 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die CompuGroup Medical SE-Aktie investierten, hätten nun 1,253 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 40,13 EUR, da sich der Wert einer CompuGroup Medical SE-Aktie am 09.02.2024 auf 32,02 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,87 Prozent abgenommen.

Alle CompuGroup Medical SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,67 Mrd. Euro. Die CompuGroup Medical SE-Aktie wurde am 04.05.2007 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die CompuGroup Medical SE-Aktie bei 18,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at