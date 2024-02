TecDAX-Papier CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CompuGroup Medical SE von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CompuGroup Medical SE-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades CompuGroup Medical SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 51,15 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,550 CompuGroup Medical SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.02.2024 612,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,32 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 38,77 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für CompuGroup Medical SE eine Börsenbewertung in Höhe von 1,64 Mrd. Euro. Am 04.05.2007 wagte die CompuGroup Medical SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der CompuGroup Medical SE-Aktie belief sich damals auf 18,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at