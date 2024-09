TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren gekostet

Am 10.09.2021 wurde die Eckert Ziegler-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 137,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Eckert Ziegler-Papier investiert hätte, hätte er nun 72,886 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Eckert Ziegler-Aktie auf 41,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 010,20 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 69,90 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Eckert Ziegler belief sich zuletzt auf 860,92 Mio. Euro. Das Börsendebüt der Eckert Ziegler-Papiere fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers auf 23,51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at