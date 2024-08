TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren TeamViewer-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der TeamViewer-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das TeamViewer-Papier bei 28,28 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 35,361 TeamViewer-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2024 438,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,39 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 56,19 Prozent verkleinert.

TeamViewer war somit zuletzt am Markt 1,93 Mrd. Euro wert. Die TeamViewer-Aktie wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der TeamViewer-Aktie lag beim Börsengang bei 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at