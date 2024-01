TecDAX-Papier Telefonica Deutschland-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica Deutschland von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Telefonica Deutschland-Aktie gebracht.

Am 25.01.2019 wurde das Telefonica Deutschland-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,03 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Telefonica Deutschland-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 329,598 Telefonica Deutschland-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,35 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 774,56 EUR wert. Mit einer Performance von -22,54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Telefonica Deutschland-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,02 Mrd. Euro. Die Telefonica Deutschland-Aktie wurde am 30.10.2012 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Telefonica Deutschland-Aktie auf 5,70 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at