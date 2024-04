TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ATOSS Software von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ATOSS Software-Aktien verdienen können.

Das ATOSS Software-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ATOSS Software-Papier letztlich bei 174,60 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ATOSS Software-Aktie investiert, befänden sich nun 0,573 ATOSS Software-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 144,33 EUR, da sich der Wert eines ATOSS Software-Papiers am 12.04.2024 auf 252,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +44,33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ATOSS Software eine Börsenbewertung in Höhe von 2,00 Mrd. Euro. Am 21.03.2000 fand der erste Handelstag der ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines ATOSS Software-Anteils lag damals bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at