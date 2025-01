NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Hold" belassen. Der Bericht zum vierten Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Henrik Paganetty am Freitagmorgen. Der Auftragseingang sei schwach, aber der Ausblick bis 2027 entspreche den Erwartungen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2025 / 02:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 02:06 / ET



