TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ATOSS Software von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen ATOSS Software-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem ATOSS Software-Papier statt. Zur Schlussglocke waren ATOSS Software-Anteile an diesem Tag 14,58 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investierten, hätten nun 68,611 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 232,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 15 951,97 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 1 495,20 Prozent.

Zuletzt verbuchte ATOSS Software einen Börsenwert von 1,85 Mrd. Euro. ATOSS Software-Papiere wurden am 21.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der ATOSS Software-Aktie lag damals bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at