TecDAX-Titel CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CompuGroup Medical SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 04.12.2013 wurden CompuGroup Medical SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CompuGroup Medical SE-Anteile bei 18,34 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CompuGroup Medical SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,453 CompuGroup Medical SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.12.2023 auf 35,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,38 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 91,38 Prozent erhöht.

Der Marktwert von CompuGroup Medical SE betrug jüngst 1,83 Mrd. Euro. Am 04.05.2007 wurden CompuGroup Medical SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des CompuGroup Medical SE-Papiers lag damals bei 18,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at