TecDAX-Titel CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in CompuGroup Medical SE von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in CompuGroup Medical SE-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der CompuGroup Medical SE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 39,06 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in CompuGroup Medical SE-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,560 CompuGroup Medical SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2023 auf 34,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,22 EUR wert. Mit einer Performance von -11,78 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für CompuGroup Medical SE eine Börsenbewertung in Höhe von 1,80 Mrd. Euro. Am 04.05.2007 fand der erste Handelstag des CompuGroup Medical SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CompuGroup Medical SE-Anteils belief sich damals auf 18,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at