TecDAX-Titel CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in CompuGroup Medical SE von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in CompuGroup Medical SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das CompuGroup Medical SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen CompuGroup Medical SE-Anteile letztlich bei 47,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die CompuGroup Medical SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 210,615 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.07.2024 gerechnet (15,34 EUR), wäre das Investment nun 3 230,83 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 67,69 Prozent.

CompuGroup Medical SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 793,61 Mio. Euro. Am 04.05.2007 wurden CompuGroup Medical SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der CompuGroup Medical SE-Anteilsschein bei 18,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

