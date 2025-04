XETRA-Handel: TecDAX-Anleger greifen zum Start zu

So bewegt sich der TecDAX am dritten Tag der Woche.

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 2,50 Prozent auf 3 509,35 Punkte zu. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 589,081 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,657 Prozent auf 3 446,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 423,66 Punkten am Vortag.

Bei 3 517,90 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 443,73 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 3,09 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 3 751,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 657,01 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.04.2024, den Wert von 3 286,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 2,12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 905,01 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SAP SE (+ 9,47 Prozent auf 239,20 EUR), Siltronic (+ 4,95 Prozent auf 36,04 EUR), JENOPTIK (+ 3,90) Prozent auf 17,05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,74 Prozent auf 31,04 EUR) und Infineon (+ 3,60 Prozent auf 27,63 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen HENSOLDT (-2,53 Prozent auf 63,60 EUR), QIAGEN (-0,27 Prozent auf 36,80 EUR), PNE (-0,13 Prozent auf 14,98 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,09 Prozent auf 22,08 EUR) und freenet (-0,06 Prozent auf 35,28 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 578 910 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 263,648 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die Elmos Semiconductor-Aktie verzeichnet mit 9,79 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

