TecDAX-Titel CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CompuGroup Medical SE-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in CompuGroup Medical SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem CompuGroup Medical SE-Papier statt. Der Schlusskurs des CompuGroup Medical SE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 46,04 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,172 CompuGroup Medical SE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,08 EUR wert. Mit einer Performance von -36,92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war CompuGroup Medical SE jüngst 1,52 Mrd. Euro wert. CompuGroup Medical SE-Papiere wurden am 04.05.2007 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die CompuGroup Medical SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at