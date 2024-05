TecDAX-Titel CompuGroup Medical SE-Aktie: Über diese Dividende können sich CompuGroup Medical SE-Anleger freuen

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die CompuGroup Medical SE-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Papier CompuGroup Medical SE am 22.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 100,00 Prozent. Insgesamt wurde beschlossen 26,12 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Gesamtausschüttung damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

CompuGroup Medical SE- Dividendenrenditeanpassung

Der Dividendenabschlag auf das CompuGroup Medical SE-Wertpapier erfolgt am 23.05.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Dividende an die CompuGroup Medical SE-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des CompuGroup Medical SE-Papiers 2,64 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,39 Prozent betrug.

Reale Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der CompuGroup Medical SE-Aktienkurs im -Handel konstant. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Aktienkurs haben sich nahezu deckungsgleich entwickelt.

CompuGroup Medical SE- Dividendenaussichten

Für 2024 erwarten FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 0,70 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,44 Prozent sinken.

CompuGroup Medical SE-Basisdaten

Die Börsenbewertung des TecDAX-Unternehmens CompuGroup Medical SE beläuft sich aktuell auf 1,477 Mrd. EUR. Das CompuGroup Medical SE-KGV beträgt aktuell 43,12. Der Umsatz von CompuGroup Medical SE betrug in 2023 1,188 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,88 EUR.

