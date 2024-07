TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eckert Ziegler-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 23.07.2019 wurde das Eckert Ziegler-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Eckert Ziegler-Aktie bei 30,30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,003 Eckert Ziegler-Aktien im Depot. Die gehaltenen Eckert Ziegler-Anteile wären am 22.07.2024 1 487,79 EUR wert, da der Schlussstand 45,08 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +48,78 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Eckert Ziegler eine Börsenbewertung in Höhe von 928,87 Mio. Euro. Die Erstnotiz der Eckert Ziegler-Aktie fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Eckert Ziegler-Anteils auf 23,51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at