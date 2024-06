TecDAX-Titel Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papier bei 91,70 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109,051 Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 896,40 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papiers am 17.06.2024 auf 44,90 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 51,04 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik eine Börsenbewertung in Höhe von 934,71 Mio. Euro. Das Börsendebüt der Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papiere fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Ein Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at