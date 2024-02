TecDAX-Titel Telefonica Deutschland-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica Deutschland von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Telefonica Deutschland-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.02.2023 wurde das Telefonica Deutschland-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,70 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Telefonica Deutschland-Aktie investiert, befänden sich nun 36,982 Telefonica Deutschland-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,35 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 86,91 EUR wert. Damit wäre die Investition 13,09 Prozent weniger wert.

Telefonica Deutschland markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,01 Mrd. Euro. Am 30.10.2012 fand der erste Handelstag des Telefonica Deutschland-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Telefonica Deutschland-Aktie lag damals bei 5,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at