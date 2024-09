TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in ATOSS Software von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die ATOSS Software-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der ATOSS Software-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 112,25 EUR. Bei einem ATOSS Software-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 89,087 ATOSS Software-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.08.2024 auf 138,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 365,26 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 23,65 Prozent gleich.

Der Marktwert von ATOSS Software betrug jüngst 2,21 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der ATOSS Software-Aktie fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der ATOSS Software-Aktie bei 31,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at