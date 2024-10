TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bechtle-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Bechtle-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 31,93 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,315 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2024 gerechnet (34,04 EUR), wäre die Investition nun 1 065,97 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 6,60 Prozent vermehrt.

Bechtle wurde am Markt mit 4,56 Mrd. Euro bewertet. Das Bechtle-Papier wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Bechtle-Papiers wurde der Erstkurs mit 30,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at