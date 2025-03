MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Bechtle von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des IT-Dienstleisters im operativen Geschäft werde sich ab diesem Jahr verbessern, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem das zweite Halbjahr dürfte stark sein. Mit gesenkten Prognosen für 2025 und 2026 liege er gleichwohl noch über den Konsensschätzungen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 10:00 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.