ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Angesichts des Bruchs der Ampel-Koalition in Deutschland könnte der IT-Dienstleister unter einer zögerlichen Nachfrage im vierten Quartal gelitten haben, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn im Gesamtjahr 2023 habe der öffentliche Sektor 40 Prozent des Umsatzes ausgemacht. Zudem habe Konkurrent Cancom die Prognose fürs vierte Quartal mit Blick auf die politische Unsicherheit deutlich gesenkt./niw/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2025 / 23:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2025 / 23:46 / GMT



