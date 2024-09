TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 106,40 EUR. Bei einem Carl Zeiss Meditec-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,940 Carl Zeiss Meditec-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 57,05 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils am 04.09.2024 auf 60,70 EUR belief. Mit einer Performance von -42,95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Carl Zeiss Meditec einen Börsenwert von 5,76 Mrd. Euro. Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Carl Zeiss Meditec-Papier bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at