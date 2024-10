TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Carl Zeiss Meditec-Anteile an diesem Tag bei 105,60 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investierten, hätten nun 9,470 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Carl Zeiss Meditec-Anteile wären am 02.10.2024 642,52 EUR wert, da der Schlussstand 67,85 EUR betrug. Mit einer Performance von -35,75 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Carl Zeiss Meditec erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,93 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Carl Zeiss Meditec-Papiere fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at