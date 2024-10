TecDAX-Wert CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CompuGroup Medical SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen CompuGroup Medical SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die CompuGroup Medical SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das CompuGroup Medical SE-Papier bei 55,20 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,812 CompuGroup Medical SE-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 27.09.2024 25,92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,31 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -74,08 Prozent.

CompuGroup Medical SE wurde am Markt mit 740,32 Mio. Euro bewertet. CompuGroup Medical SE-Papiere wurden am 04.05.2007 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die CompuGroup Medical SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at