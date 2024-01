TecDAX-Wert CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CompuGroup Medical SE von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in CompuGroup Medical SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 08.01.2023 wurde die CompuGroup Medical SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 37,74 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 26,497 CompuGroup Medical SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.01.2024 942,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,58 EUR belief. Damit wäre die Investition 5,72 Prozent weniger wert.

Insgesamt war CompuGroup Medical SE zuletzt 1,86 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des CompuGroup Medical SE-Papiers fand am 04.05.2007 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer CompuGroup Medical SE-Aktie auf 18,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

