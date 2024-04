TecDAX-Wert CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CompuGroup Medical SE von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CompuGroup Medical SE-Aktien verlieren können.

Am 29.04.2023 wurde die CompuGroup Medical SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,78 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die CompuGroup Medical SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 200,884 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 26.04.2024 5 725,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,50 EUR belief. Mit einer Performance von -42,75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

CompuGroup Medical SE war somit zuletzt am Markt 1,49 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des CompuGroup Medical SE-Papiers fand am 04.05.2007 an der Börse XETRA statt. Die CompuGroup Medical SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at