TecDAX-Wert CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CompuGroup Medical SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das CompuGroup Medical SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der CompuGroup Medical SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 47,38 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die CompuGroup Medical SE-Aktie investierten, hätten nun 21,106 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28,52 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 601,94 EUR wert. Mit einer Performance von -39,81 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von CompuGroup Medical SE belief sich zuletzt auf 1,49 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der CompuGroup Medical SE-Papiere fand am 04.05.2007 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das CompuGroup Medical SE-Papier bei 18,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at