TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eckert Ziegler-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Eckert Ziegler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Eckert Ziegler-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 126,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,911 Eckert Ziegler-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 335,60 EUR, da sich der Wert einer Eckert Ziegler-Aktie am 12.08.2024 auf 42,42 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 335,60 EUR, was einer negativen Performance von 66,44 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Eckert Ziegler betrug jüngst 872,59 Mio. Euro. Das Eckert Ziegler-IPO fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Eckert Ziegler-Aktie lag beim Börsengang bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at