TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in freenet-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das freenet-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 19,52 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die freenet-Aktie investiert, befänden sich nun 51,230 freenet-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.08.2024 auf 25,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 307,38 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,74 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte freenet einen Börsenwert von 3,03 Mrd. Euro. Das freenet-Papier wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines freenet-Anteils auf 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at