TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MorphoSys-Investment von vor 10 Jahren verloren

Am 23.01.2014 wurde das MorphoSys-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der MorphoSys-Anteile betrug an diesem Tag 66,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die MorphoSys-Aktie investiert hätte, hätte er nun 150,286 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2024 auf 33,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 022,54 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 49,77 Prozent.

MorphoSys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,26 Mrd. Euro. Am 09.03.1999 wurden MorphoSys-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der MorphoSys-Aktie lag beim Börsengang bei 31,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at