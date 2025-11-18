Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
18.11.2025 02:24:00
Tech on pace to snap seven straight months of gains as AI fuels bubble fears
The S&P 500’s tech sector is under increasing pressure this month, with some investors fearing a stock-market bubble amid the AI race.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)mehr Nachrichten
|
07.11.25
|Snap crackles while Pinterest pops, but both are a solid bet on AI (Financial Times)
|
06.11.25
|Snap-Aktie nach Quartalszahlen im Höhenflug: Umsatz übertrifft Analystenerwartungen (finanzen.net)
|
06.11.25