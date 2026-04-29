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29.04.2026 21:02:07
Tech results as it happened: Google, Meta and Microsoft boost AI spending forecasts
Investors to scrutinise AI spending plans from companies that represent almost one-fifth of the S&P 500’s market capWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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