SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
|
12.12.2025 11:01:47
Tech Support Scammers Stole $85,000 From Him. His Bank Refused a Refund.
A retired lawyer lost the money in a tech support scam, a type of online fraud that is surging. Citibank said it couldn’t recover the funds, which criminals wired from inside his account.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!