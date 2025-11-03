|
03.11.2025 06:31:29
TECHMATRIX vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
TECHMATRIX hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 31,09 JPY gegenüber 24,45 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TECHMATRIX in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,51 Milliarden JPY im Vergleich zu 17,08 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Wall Street vor festerem Auftakt -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. Die US-Börsen werden mit moderaten Gewinnen erwartet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.