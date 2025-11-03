TECHMATRIX vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TECHMATRIX hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 31,09 JPY gegenüber 24,45 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TECHMATRIX in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,51 Milliarden JPY im Vergleich zu 17,08 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at