Techno Alpha: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Techno Alpha hat am 30.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 45,85 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 893,0 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 995,7 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at