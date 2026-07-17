Technology Telecommunication Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Technology Telecommunication Acquisition A veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Technology Telecommunication Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at