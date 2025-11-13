|
TEIKOKU SEN-I: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
TEIKOKU SEN-I ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TEIKOKU SEN-I die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 17,55 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TEIKOKU SEN-I 10,96 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat TEIKOKU SEN-I im vergangenen Quartal 5,76 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TEIKOKU SEN-I 4,31 Milliarden JPY umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
