Teikoku Tsushin Kogyo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Teikoku Tsushin Kogyo hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 29,47 JPY. Im letzten Jahr hatte Teikoku Tsushin Kogyo einen Gewinn von 21,53 JPY je Aktie eingefahren.

Teikoku Tsushin Kogyo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at