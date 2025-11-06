|
Telefonica stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Telefonica hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Telefonica -0,010 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,93 Prozent auf 10,47 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Telefonica 11,01 Milliarden USD umgesetzt.
